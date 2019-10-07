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Павел Мамаев: «Понимаю свой уровень»

15:13

Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев отметил, что после выхода из колонии понимает свой уровень. По его словам, он радуется каждой тренировке.

— Я играл в футбол, насколько было возможно, в лагере. Понимаю свой уровень. От тренировок много эмоций, я не думаю о том, что мне тяжело. Я как ребенок, которому дали игрушку, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.

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