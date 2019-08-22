Павел Мамаев не оплатил налоги на 434 тысячи рублей

Футболист Павел Мамаев не оплатил налог в 434 тысячи рублей. Информация о долге содержится в базе данных Федеральной службы судебных приставов. Дело было возбуждено 27 мая 2019 года на основании судебного приказа Черемушкинского судебного района Москвы от 25 декабря.

Общая сумма долга — 434 144 рубля 95 копеек.

На данный момент Мамаев отбывает тюремный срок в ИК-4 близ города Алексеевка Белгородской области.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.