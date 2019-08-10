Павел Мамаев: "Конечно, рассчитываем на УДО"

Полузащитник Павел Мамаев, отбывающий наказание в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, отметил, что рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Он подал на УДО вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, с которым они сыграли сегодня в матче с командой ПФЛ "Салют" (4:2). Мамаев оформил хет-трик.

– Как настроение?

– Отличное. Шикарно.

– На УДО рассчитываете?

– Конечно, рассчитываем. Мы подали. На все воля божья, как будет, так и будет. Мы уже долго ждем. В любом случае, нам не так долго осталось. Нормально все будет. (Александр Рогулев)