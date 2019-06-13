Павел Мамаев: "Гораздо больше пользы мы бы принесли на свободе"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выступил на заседании суда по апелляции на решение по тюремному сроку Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.

- Радостно, что процесс заканчивается. Это последнее заседание, мы устали от этого всего, - сказал Мамаев. - Опять–таки повторюсь: не хочется просить, устали просить. Должна быть логика в действиях. Да, мы совершили преступление, каждый частично признал. Я говорю за себя: почти год, который мы провели в СИЗО, это более чем достаточно, с учетом того, что 213-я статья. У любого человека на улице спросите, он скажет, что это не 213-я статья. Вы не представляете, сколько писем нам пришло, в том числе от специалистов. Люди говорят, что всему есть предел.

Не хочу жаловаться что мы в СИЗО, мы сами в этом виноваты. Каждый из нас осознал ошибку, глупо было бы ее оспаривать. Каждый из нас сделал определенный вывод. Может быть, смешно или грустно для кого-то, но это большой жизненный этап произошел для нас.

Что касается поездки и отбывания в лагере, от нас мало что зависит. Если вы примете решения, то мы поедем, но мы бы гораздо больше пользы принесли бы на свободе. Как это было уже: инвалидам, детям, людям с заболеваниями. Почему-то мужская драка перечеркнула все то, что мы делали. Конечно, это не оправдание.

Хотел бы поблагодарить людей, которые на протяжении всего этого времени писали, в 95 процентах случаях поддерживали нас. Тех людей, которые провели с нами 20 с лишним заседаний. Безусловно, это приятно. Но хочется домой, ваша честь.

Сегодня пришла жена, но, к сожалению, с детьми нельзя сюда. Хочется к ним, нам надо их воспитывать. А ошибки, которые мы совершили, и для них будут своего рода уроком. Ваша честь, как решите, так решите, но честно очень хочется домой. (Алекандр Рогулев)

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Как Мосгорсуд рассматривал апелляции Кокорина и Мамаева, Live