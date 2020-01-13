Пассажир, которому в самолете помогли врачи «Уфы», поблагодарил клуб

Врачи «Уфы» оказали первую медицинскую помощь пассажиру во время полета команды на тренировочный сбор на Кипр. Как сообщалось ранее, парень просто упал в проходе.

В видеоролике уфимского клуба пострадавший поблагодарил медиков. — Меня зовут Григорий, я выражаю благодарность медицинскому штабу футбольного клуба «Уфа» за то, что оказались рядом, когда мне стало плохо. Почему это случилось? Не знаю.