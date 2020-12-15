Евсеев отреагировал на заявление Юрана о возрасте Урунова

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram высказался о заявлении наставника «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана по поводу возраста полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Ранее 51-летний специалист заявил, что 19-летний игрок красно-белых старше своего официального возраста на 4-5 лет.

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребёнок. Про всё остальное поговорили», — написал Евсеев.

Евсеев работал с Уруновым, когда возглавлял «Уфу». В московский клуб футболист из Узбекистана перешел летом 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей, отметившись 1 голом.