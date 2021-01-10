Орлов: «Манчини сказал, что с бразильцами не любит работать — бездельники»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о том, как из «Зенита» убрали полузащитника Жулиано.
— Вот был у нас Жулиано, хороший бразилец. Манчини сказал — «Нет!»
— При вас?
— Нам так передали. Произнес: «Я с бразильцами не люблю работать. Они бездельники». Жулиано убрали. А он играл как раз под нападающими! В комбинацию Дзюба — Азмун вписывался. Не избавились бы — может, играл бы до сих пор. Но вот не понравился он Манчини.
— Одернуть нельзя?
— Если ты тренера берешь — надо ему доверять. Это проблема творческая. Но пять аргентинцев в «Зените» — совсем другое!
— Кто от той колонии остался?
— Один Дриусси. Причем, еще год назад просился, чтоб отпустили. Но не отпустили. Что будет сейчас — не знаю. У Дриусси контракт до лета 2021-го.
— Если футболист просится на выход — его надо отпускать?
— Да конечно! Разумеется!
— Разделяю ваши взгляды.
— Можно же отпустить не бесплатно — и на эти деньги взять другого. Это и есть футбольный бизнес. В команде не должно быть обиженных. Это глупость. Обиженные люди — пятая колонна!
(Юрий Голышак)
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