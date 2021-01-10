Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о том, как из «Зенита» убрали полузащитника Жулиано.

— Вот был у нас Жулиано, хороший бразилец. Манчини сказал — «Нет!»

— При вас?

— Нам так передали. Произнес: «Я с бразильцами не люблю работать. Они бездельники». Жулиано убрали. А он играл как раз под нападающими! В комбинацию Дзюба — Азмун вписывался. Не избавились бы — может, играл бы до сих пор. Но вот не понравился он Манчини.

— Одернуть нельзя?

— Если ты тренера берешь — надо ему доверять. Это проблема творческая. Но пять аргентинцев в «Зените» — совсем другое!

— Кто от той колонии остался?

— Один Дриусси. Причем, еще год назад просился, чтоб отпустили. Но не отпустили. Что будет сейчас — не знаю. У Дриусси контракт до лета 2021-го.

— Если футболист просится на выход — его надо отпускать?

— Да конечно! Разумеется!

— Разделяю ваши взгляды.

— Можно же отпустить не бесплатно — и на эти деньги взять другого. Это и есть футбольный бизнес. В команде не должно быть обиженных. Это глупость. Обиженные люди — пятая колонна!

(Юрий Голышак)

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