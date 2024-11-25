Орещук — о покере Угальде: «Станкович нашел ему место на поле»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о покере игрока «Спартака» Манфреда Угальде.

«Станкович нашел этому игроку место на поле, а футболист умеет забивать. У него есть нюх на забитые мячи. Тем более четыре мяча у нас не каждый день забивает один футболист», — приводит слова Орещука Vprognoze.ru.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Локомотив» (34) сохраняет третью позицию.