Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом РПЛ, шансы «Спартака» на титул — 1 процент

Аналитическая система портала Opta, известная как суперкомпьютер, произвела перерасчет шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Зенит» снова стал абсолютным фаворитом, имея шанс 64 процента (после 13-го тура — 42 процента). После 16 туров петерубргский клуб лидирует в лиге, набрав 39 очков.

Шансы «Краснодара» на титул упали с 47 до 29 процентов, команда занимает 2-е место с 38 баллами.

Вероятность победы «Cпартака» в чемпионате выросла до 1 процента. Красно-белые занимают 4-е место в таблице (31 очко).

«Локомотив» и «Динамо» получили оценку вероятности титула 5,3 и 0,5 процента соответственно.