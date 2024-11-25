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Сегодня, 14:29

Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом РПЛ, шансы «Спартака» на титул — 1 процент

Владислав Маслов
Корреспондент
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Аналитическая система портала Opta, известная как суперкомпьютер, произвела перерасчет шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Зенит» снова стал абсолютным фаворитом, имея шанс 64 процента (после 13-го тура — 42 процента). После 16 туров петерубргский клуб лидирует в лиге, набрав 39 очков.

Шансы «Краснодара» на титул упали с 47 до 29 процентов, команда занимает 2-е место с 38 баллами.

Вероятность победы «Cпартака» в чемпионате выросла до 1 процента. Красно-белые занимают 4-е место в таблице (31 очко).

«Локомотив» и «Динамо» получили оценку вероятности титула 5,3 и 0,5 процента соответственно.

Источник: Opta Sports
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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 12
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
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