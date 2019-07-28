"Оренбург" - "Зенит": составы команд. Сутормин сыграет с первых минут

Стали известны составы "Оренбурга" и "Зенита" на матч 3-го тура чемпионата России. Бывший футболист "Оренбурга" Алексей Сутормин начнет встречу в стартовом составе петербуржцев.

"Оренбург": Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов, Деспотович.

Запасные - Руденко, Зотов, Афонин, Маляров, Аюпов, Болотов, Бидловский, Галаджан, Фамейе.

"Зенит": Лунев, Дуглас, Иванович, Терентьев, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Сутормин, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные - Кержаков, Васютин, Мевля, Маммана, Прохин, Жирков, Ерохин, Мусаев, Ригони, Джорджевич.

"Оренбург" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)