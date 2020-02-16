«Опыт и сила» — Крыховяк определил Семина двумя словами
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Юрии Семине.
— Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?
— Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.
— Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?
— Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам. (Евгений Белоусов)
Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/