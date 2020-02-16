РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Опыт и сила» — Крыховяк определил Семина двумя словами

13:20
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере команды Юрии Семине.

— Юрий Семин уже много лет тренирует команду. Все в команде действительно бьются «за него»?

— Мы — команда. Мы бьемся за наш клуб. Важен каждый — игроки, тренеры, физиотерапевты, весь персонал. Мы — большая семья и хотим побеждать. Конечно, мы бьемся за нашего тренера. И друг за друга.

— Если сравнивать тренеров, с которыми вы работали, что отличает Семина?

— Опыт и сила. Он наслаждается жизнью, хорошо относится к игрокам. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Гжегожа Крыховяка — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gzhegozh-kryhovyak-o-pogone-za-zenitom-semine-smolove-i-russkom-yazyke-1642813/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4919
Все опросы
Должен ли Юрий Семин продолжить работу в «Локомотиве»
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир