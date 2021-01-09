Онопко рассказал, была ли оппозиция Гончаренко в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью «Чемпионату» рассказал про атмосферу в команде перед своим уходом. По его словам, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко испытывал напряжение.

— Именно в штабе напряженность не ощущалась, — сказал Онопко. — Но ситуация в целом подогревалась в прессе. «Лигу Европы провалили, если Гончаренко два матча не выиграет — уволят» — все все читали. Но внутри коллектива мы старались гасить негативные эмоции. Все прекрасно понимали, что второй год подряд плохо выступили в Европе. При этом не было ни одного случая, чтобы нас подчистую разнесли, как, допустим, «Лудогорец» годом ранее. В Болгарии тогда просто позорно проиграли, в одни ворота. А в этом сезоне на равных практически со всеми играли. К сожалению, не взяли те очки, которые должны были брать. Из-за этого Гончаренко испытывал напряжение. Мы со своей стороны пытались разрядить обстановку — через работу, тренировки. Ощущения, что сейчас все взорвется — точно не было. В футболе ситуация всегда быстро меняется.

— Овчинников никогда не скрывал амбиций снова стать главным. Не допускаете, что Гончаренко мог почувствовать угрозу с его стороны, а вы пострадали за компанию?

— Я не могу за Гончаренко сказать. Есть руководство, президент — люди, которые назначают главного. Они вправе менять тренера, когда посчитают нужным. Что чувствовал Гончаренко — не знаю. Возможно, внутри у него что-то было. Было заметно, что в последнее время он сильно переживал. Срыв после «Зенита», пандемия, Лига Европы — все наслоилось.

— Одним словом, себя вы «оппозиционером» в штабе не ощущали?

— Нет, конечно. Я всегда защищал главных тренеров. Когда болельщики вызывали Хуанде Рамоса после игры в «Лужниках», я шел вместе с ним и разговаривал с фанатами, отстаивал. Когда при Слуцком на базу приезжали болельщики — то же самое. Случались моменты, когда Леонида Викторовича приходилось защищать от сумасшедших болельщиков — точнее каких-то VIP-клиентов, которые сидели в своих ложах и оскорбляли Слуцкого. Точно такой же позиции я придерживался в работе с Гончаренко. Повторюсь: если ты хочешь быть главным — иди в другую команду. Чтобы помощник снимал главного и назначал себя вместо него — о таком я ни разу не слышал.