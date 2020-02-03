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«Он влюблен в Ростов-на-Дону». Президент «Ростова» — о продлении контракт с Карпиным

16:27
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после продления контракта с главным тренером Валерием Карпиным отметил, что между городом и специалистом уже возникла химия.

— Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами, — цитирует пресс-служба «Ростова» Арутюнянца. —  Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним — команда и клуб.

Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблён в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова» надолго.

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