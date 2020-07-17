«Он раскаивается». Медведев извинился за слова про «Спартак»

Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй рассказал, почему генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был оштрафован на 200 тысяч рублей. Он отметил, что функционер извинился за свои слова.

«Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 тысяч рублей, — сказал Пильгуй. — Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более — к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания.

Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принес на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репутационный удар прежде всего по «Зениту».

Напомним, что после матча «Краснодар» — «Зенит» (2:4), который стал для петербургской команды чемпионским, в сети появилось видео, на котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт. Медведев же в интервью ТАСС заявил, что футболисты просто дурачились, и отметил, что происходящее на видео — отсылка к будущему матчу против «Спартака».