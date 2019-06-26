"Он еще не уходит". Супруга Боккетти – о будущем защитника в "Спартаке"

Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина опубликовала фотографию с детьми и мужем в Инстаграме. Жена 32-летнего итальянца не понимает, почему болельщики красно-белых прощаются с футболистом.

"Лучший защитник всех времен. Все твои трофеи в одном фото. Мы так гордимся и любим тебя!", – подписала фото Екатерина.

Позже пользователь matsnev_yaroslav написал: "Спасибо тебе за годы, проведенные в Спартаке! Ты настоящий лидер по духу! Больших успехов тебе в будущем и чтобы в такой замечательной семье все было хорошо!"

На что Екатерина Боккетти ответила: "Да он еще не уходит, что все прощаются, но спасибо за добрые слова".

Ранее стало известно, что итальянский защитник не полетел с красно-белыми на сбор в Австрию.

Боккетти перешел в "Спартак" в 2013 году из "Рубина". Вместе с московской командой стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017). В прошедшем сезоне футболист принял участие в 22 матчах красно-белых.

Состав "Спартака" на сбор в Австрии. Здесь нет Боккетти