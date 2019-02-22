Ольга Голодец: "Мне понравилось единодушие РФС в поддержке Дюкова"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец прокомментировала избрание председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова президентом РФС. Дюков был единственным кандидатом на выборах.

– Сегодня мы не просто лидеры, а задаем тон мировому футболу, особенно после чемпионата мира в России, – сказала Голодец. – У нас совершенно другой статус в этой среде, другой авторитет. Те идеи, которые сегодня предлагаются – это и система видеоповторов, и пропаганда футбола, и внимание к детскому футболу, и аттестация тренеров со стороны УЕФА – это все верный тренд, который и мы готовы поддерживать. Такая программа нового президента внушает уверенность в том, что это новая страница в истории футбола. Я уверена, что коллеги справятся. Мне очень понравилось, какое единодушие высказал РФС в поддержку своего кандидата. (Елена Григорьевская)

Дюков - президент РФС. Live!