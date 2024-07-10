Гендиректор «Спартака» Малышев: «Контракт с Jogel подписан на год»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о форме команды на новый сезон.

— Контракт с Jogel подписан на год. Дальше будем смотреть, как форма принесет удачу, — сказал Малышев.

В сезоне-2023/24 «Спартак» играл в форме, которую клубу предоставила компания Wildberries. До этого у клуба был заключен договор с Nike, но впоследствии соглашение не было продлено.