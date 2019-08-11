Олег Кононов: "Трудно судить, лучший ли это матч "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал победу над "Ахматом" (3:1) в матче 5-го тура чемпионата России. Он отметил, что его команда действовала с явным преимуществом.

– Мне трудно судить, лучший ли это матч, но то, что команда доминировала – это хорошо, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Кононов. – Нельзя не отдавать должное "Ахмату", было непросто в первые минуты. Очень помог первый гол, помог успокоиться.

Бакаев больше играл слева, но получал задание открываться и в центр, если есть возможность. Его функции расширены. Он чувствует игру и старается те моменты, что есть в штрафной, использовать. Он лидер "Спартака"? Не могу пока говорить, это первые игры, но то, что он выделяется – это факт. Хочу подождать до конца сезона.

"Ахмат" очень агрессивно, активно начал играть. Мы поддержали эту активность, а там, где активность – там борьба и стычки.

Шюррле? Последний матч у него был в феврале. Но он много работал с "Боруссией", затем индивидуально. Профессионал, это видно.