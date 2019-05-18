Олег Кононов: "Спартак" должен не разочаровать ни себя, ни болельщиков"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 29-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что его команда должна не разочаровать ни себя, ни фанатов.

- Я всего придерживаюсь в своей работе, в том числе и фортуны, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Состав? Я смотрю прошедшие игры, а также готовность игроков. Работа направлена на то, чтобы определить стартовый состав, чтобы игроки были готовы на то время, которое им дается

Аншлаг на матче? Хочу, чтобы самарские болельщики получили удовольствие от игры обеих команд. Наша задача - играть так, чтобы не разочаровывать ни себя, ни болельщиков.

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