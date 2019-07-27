Олег Кононов: "Ответственность в первую очередь беру на себя"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов взял на себя ответственность за поражение в матче третьего тура РПЛ от "Тамбова" (0:2).

– Поздравляю "Тамбов" с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал. Тяжелое поражение.

– Болельщики в грубой форме вас призвали уйти. Все это повод для того чтобы подать в отставку?

– Понимаю болельщиков "Спартака", ответсвенность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата. (Дмитрий Зеленов)

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