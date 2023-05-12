Агент Дивеева: «Все ошибки Игоря объяснимы и понятны, он пропустил полгода из-за травм»

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, высказался об ошибках футболиста в весенней части сезона РПЛ.

«Чудес не бывает, Игорь пропустил полгода из-за травм. Представляете себе, что такое игровой тонус? Нужно поиграть, как минимум, два-три месяца, чтобы набрать те кондиции, в которых Дивеев находился до травмы. Поэтому все эти ошибки они объяснимы и понятны», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 23-летний защитник несколько раз выбывал из строя, пропустив суммарно из-за травм 132 дня. После последней травмы Дивеев вернулся на поле в начале апреля 2023 года.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. На счету защитника 128 матчей, 11 голов и четыре результативных передачи. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.