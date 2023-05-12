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Сегодня, 19:14

Павлюченко заявил, что «Спартаку» надо побороться хотя бы за «бронзу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах московского клуба войти в тройку призеров по итогам сезона-2022/23 РПЛ.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА — третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвертыми. Но получается все наоборот — армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане на третьей, а красно-белые потеряли все что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова». Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые одну игру победят, потом две поиграют, затем еще что-нибудь. Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили. Теперь «Спартаку» надо хотя бы за «бронзу» побороться, потому что четвертое место — это провал. Дальше уже все зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол — непредсказуемая вещь, может быть, еще все поменяется. Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

После 26-ти туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего третьим «Ростова» на одно очко, а от ЦСКА — на два. В заключительных матчах сезона чемпионата России красно-белые сыграют с «Химками», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/pavlyuchenko-spartaku-nado-khotya-by-za-bronzu-poborotsya-potomu-chto-chetvertoe-mesto-eto-proval-250525/
Роман Павлюченко
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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ЦСКА

 15
П
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