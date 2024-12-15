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Олег Еремин: «Федорищеву нужно глубже погрузиться в проблематику. Агент — такая же профессия, как и многие другие»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Олег Еремин прокомментировал борьбу губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева против агентского бизнеса в российском футболе.

В ноябре Федорищев заявил, что подал заявление в правоохранительные органы на футбольных агентов.

«Вижу, что губернатору нужно немножко глубже погрузиться в проблематику, чтобы понять, как это работает. Можно также сказать, что он против слесарей на заводе. Агент — такая же профессия, как и многие другие. Я просто не понимаю, в чем основной посыл. Он против агентов. Но мы знаем историю, многие люди, руководители РФС и другие субъекты российского футбола высказывались против футбольных агентов. Но что конкретно он имеет против? Пока непонятно. Думаю, ему стоит немножко ознакомиться с этой работой, понять, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы потом сделать правильные выводы. Думаю, он уже на этом пути находится. Так что ничего, конечно, не изменится, все останется как есть», — цитирует Еремина «РБ Спорт».

Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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