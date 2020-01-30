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Обольский отправился на просмотр в «Войводину»

22:21
Николай Обольский (№ 90). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Николай Обольский (№ 90). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо» Николай Обольский находится на просмотре в «Войводине». Сербский клуб, идущий в чемпионате на третьем месте, оценит возможности 23-летнего нападающего в течение 5-7 дней.

Трансферное окно в этой стране закрывается 7 февраля. В случае перехода бело-голубые планируют включить в контракт пункт об определенном проценте от последующей продажи форварда. (Константин Алексеев)

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