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Новый контракт Кокорина в «3ените». Условия

13:19
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Как стало известно «СЭ», контракт нападающего Александра Кокорина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-19/20. Личные условия значительно уступают тем, что были по договору, который закончился 30 июня.

По тому соглашению зарплата 28-летнего форварда составляла порядка 4 миллионов евро в год. Напомним, что сам Кокорин еще находясь в колонии заявил, что готов выступать за «Зенит» бесплатно. (Вячеслав Короткин)

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