Новичок «Зенита» Ду Кейрос прилетел в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Ду Кейрос прибыл в Санкт-Петербург. Футболист в соцсетях выставил фотографию, сделанную в городе.

«Зенит» подписал с 23-летним футболистом соглашение, рассчитанное на пять лет. 1 июля он официально станет игроком петербургского клуба.

В начале 2023 года «Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберто Ренана и Ду Кейроса.

«Зенит» по итогам сезона-2022/23 стал чемпионом России в пятый раз подряд.