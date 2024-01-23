Новичок «Оренбурга» Томпсон прибыл в расположение команды

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прибыл в расположение команды. Пресс-служба клуба выложила видео с игроком.

20 января Томпсон не сумел вылететь в Россию. 19-летний чилиец готов был вылетать, но в аэропорту узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.