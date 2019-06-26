Новичок "Краснодара" Вилена попрощался с "Фейеноордом"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.

– Уважаемые болельщики, игроки "Фейеноорда", тренеры, сотрудники и технический персонал команды. Я хотел бы поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня за эти годы. Хочу от всего сердца поблагодарить всех фанатов. Совместно мы пережили много хороших моментов. Вы всегда поддерживали меня, за что благодарен вам. "Фейеноорд" навсегда в моем сердце, однажды мы снова увидимся, – приводит слова Вилены Football Oranje.

Вместе с "Фейеноордом" 24-летний голландец выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Голландии в 2017 и 2018 годах. В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив 7 мячей и сделав 8 результативных передач.

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