«Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных». «Сочи» иронизирует в Twitter

Пресс-служба «Сочи» опубликовала ироничную запись в Twitter клуба.

— Итоги января в одной картинке. Ноль голов, ноль побед, ноль Кокориных, ноль поражений, — говорится в сообщении.

Итоги января в одной картинке pic.twitter.com/7QL79fxf0c — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 29, 2020

Ранее «Сочи» объявил об аренде форварда «Зенита» Александра Кокорина. 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».