Нино: «Раскольников — очень сложный персонаж. На его тему можно долго дискутировать»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о чтении русской литературы.

— На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

— Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

— Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

— Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее. Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о нем очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

— Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

— Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

— Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

— Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.