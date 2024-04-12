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Сегодня, 09:30

Нино: «Раскольников — очень сложный персонаж. На его тему можно долго дискутировать»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нино.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о чтении русской литературы.

— На сборах ты начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитал?

— Еще нет. Этот роман всегда казался мне очень интересным, особенно сейчас, когда действие происходит в городе, в котором я теперь живу. В этой книге есть сюжет, который вовлекает тебя и заставляет задуматься. Когда закончу читать, расскажу вам о своих впечатлениях.

— Уже сложилось впечатление о Раскольникове?

— Очень сложный персонаж, очень сложный. На его тему можно долго дискутировать, потому что никто никогда не может полностью поставить себя на место другого человека и не знает со стопроцентной уверенностью, через что он проходит, какие трудности испытывает и так далее. Некоторые вещи противоречат нашему нравственному воспитанию, и говорить о нем очень трудно. Когда дочитаю, у меня сложится более цельное впечатление о Раскольникове.

— Почему ты для знакомства с русской литературой выбрал именно Достоевского и Толстого?

— Потому что это два известных писателя, которых очень хорошо знают в Бразилии. Они всем очень нравятся. Я не знаю никого, кто пожалел бы о том, что прочел их книги.

— Основоположником русского языка считается Пушкин. Это, пожалуй, самый популярный писатель в России. Есть ли у тебя в планах его книги?

— Я этого не знал, но теперь обязательно поищу его произведения и прочту что-нибудь.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.

Нино. «Хожу в Эрмитаж, читаю Достоевского, хочу поскорее дать интервью на русском». Интервью бразильского новичка «Зенита» Нино

ФК Зенит
Нино (Зенит)
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Нино: «Надеюсь дать интервью на русском языке к декабрю»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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