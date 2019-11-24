Никита Чернов: «Болельщики ЦСКА тепло приняли»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов после матча чемпионата России с ЦСКА (0:1) поделился впечатлениями об игре против бывшей команды.

— Обидно, что мы пропустили такой гол, — сказал Чернов. — Ребята старались, по самоотдаче нет вопросов. Болельщики очень понравились. Похлопали после матча, приняли тепло, чему очень благодарен. Вся наша команда сегодня хорошо старалась, таких стопроцентных моментов у ЦСКА вспомнить и не могу. Где-то чуть-чуть не повезло.

— Как встретили перед матчем армейцы?

— Обменялись рукопожатиями с ребятами из ЦСКА, было пару шуток. Все понимали, что игра впереди, настроение не такое радостное. Мы серьезно к этому относимся перед игрой. Может, сейчас еще поболтаем.

— Жалеете, что не увидели Виктора Гончаренко?

— В раздевалке же он был. Я заходил к армейцам после матча.

— Ходят слухи, что зимой можете покинуть клуб.

— «Крыльям» благодарен, они дают мне игровую практику, и я играл почти все матчи. Хочется приносить пользу команде и быть повыше в таблице. (Ярослав Сусов)