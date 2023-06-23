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Нигматуллин — о переходе Игнатьева в «Сочи»: «Игрок не прогрессирует, но находит команду одна лучше другой»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» переход форварда Ивана Игнатьева в «Сочи».

«Ивана Игнатьева можно поздравить с хорошим агентом. Игрок не прогрессирует, но находит команду одна лучше другой. Многие игроки даже с более успешным послужным списком, статистикой и результативностью этим похвастаться не могут. Похвалю его представителей. Ивана пока похвалить особе не за что, кроме хет-трика за «Локомотив». Хочется пожелать ему такой же работы, как у его представителей, потому что дальше будет сложнее находить команды и оставаться все время талантливым вряд ли получится. «Сочи» — определенный риск, потому что футболист в предыдущих командах в основном сидел на скамейках и никакой стабильной игры не показывал. «Локомотив» в непродлении абсолютно логичен», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Также Нигматуллин оценил шансы Игнатьева реализовать себя в «Сочи».

«Может ли игрок реализовать себя в «Сочи»? Пока не вижу предпосылок и качеств, которые помогут Игнатьеву себя зарекомендовать в команде. Хохлову нужен забивной форвард. Эта ситуация больше похожа на очередной последний шанс. Как бы я жестко ни высказывался по этому поводу. Я сам когда-то был молодым футболистом знаю все проблемы, с которыми могут сталкиваться молодые игроки, которые рано поверили в себя. Здесь можно переломить ситуацию только через большой труд. Пока по графику развития ожидать такого не приходиться. Тем более в «Сочи», — добавил Нигматуллин.

24-летний нападающий выступал за «Локомотив» с июля 2022 года и покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за железнодорожников 27 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Иван Игнатьев
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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