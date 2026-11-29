Нагорных поблагодарил игроков и болельщиков «Локомотива» после первой домашней победы в сезоне

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после матча 16-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» поблагодарил футболистов, тренеров и болельщиков команды.

29 ноября железнодорожники на своем поле обыграли махачкалинцев со счетом 2:1. «Локомотив» одержал первую домашнюю победу в сезоне-2026/27.

«Хочу сегодня поблагодарить команду, тренерский штаб, игроков и наших болельщиков, которые пришли в очень непростое время поддержать команду», — сказал Нагорных.

«Локомотив» (17 очков) поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 5 декабря сыграет в гостях с «Ахматом».