Джикия заявил, что доволен своим положением в «Локомотиве»
Защитник «Локомотива» Георгий Джикия ответил на вопрос насчет своего игрового времени и положения в команде.
— Довольны своим игровым временем и положением в команде?
— Своим положением в команде доволен. Что касается игрового времени, повторюсь, что самое главное — интересы команды. Как будет складываться этот момент в дальнейшем? Посмотрим. Самое главное — это интересы команды и как видит ситуацию тренерский штаб, — сказал Джикия.
В сезоне-2026/27 33-летний защитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. Летом Джикия на правах свободного агента заключил контракт с московским клубом до июня 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Динамо Мх
|16
|5
|2
|9
|19-29
|17
|
11
|Локомотив
|16
|4
|5
|7
|19-22
|17
|
12
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
14
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|2 : 1
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4
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