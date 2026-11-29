Джикия заявил, что доволен своим положением в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия ответил на вопрос насчет своего игрового времени и положения в команде.

— Довольны своим игровым временем и положением в команде?

— Своим положением в команде доволен. Что касается игрового времени, повторюсь, что самое главное — интересы команды. Как будет складываться этот момент в дальнейшем? Посмотрим. Самое главное — это интересы команды и как видит ситуацию тренерский штаб, — сказал Джикия.

В сезоне-2026/27 33-летний защитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах. Летом Джикия на правах свободного агента заключил контракт с московским клубом до июня 2027 года.