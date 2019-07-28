09:53 | Футбол — РПЛ

На матче "Оренбург" – "Зенит" ожидается 6500 зрителей

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Матч 3-го тура чемпионата России между "Оренбург""Зенит" посетят около 6500 зрителей, информирует официальный сайт питерцев.

Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.

"Зенит" на стадионе поддержат более 700 болельщиков.

Матч состоится в Оренбурге на стадионе "Газовик", который вмещает 7520 зрителей.

 

Оренбург - Зенит

 

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