На матче "Оренбург" – "Зенит" ожидается 6500 зрителей

Матч 3-го тура чемпионата России между "Оренбург" – "Зенит" посетят около 6500 зрителей, информирует официальный сайт питерцев.
Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.
"Зенит" на стадионе поддержат более 700 болельщиков.
Матч состоится в Оренбурге на стадионе "Газовик", который вмещает 7520 зрителей.
Состоялось предматчевое совещание. Всё готово к игре @fcorenburg @zenit_spb— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 28, 2019
⚽ - Оренбург - Зенит (Санкт-Петербург)
🥅 - Стадион "Газовик"
⏰- 28 июля. Начало матча в 16.00 (14.00 МСК)
📺- Трансляция на телеканале «Матч Премьер» pic.twitter.com/1NUflss9Ml
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