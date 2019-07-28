На матче "Оренбург" – "Зенит" ожидается 6500 зрителей

Матч 3-го тура чемпионата России между "Оренбург" – "Зенит" посетят около 6500 зрителей, информирует официальный сайт питерцев.

Петербуржцы выйдут на поле в лазурной форме, хозяева сыграют в белом.

"Зенит" на стадионе поддержат более 700 болельщиков.

Матч состоится в Оренбурге на стадионе "Газовик", который вмещает 7520 зрителей.