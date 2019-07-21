"Мы сами все заработали". Мамаев - про "золотую молодежь"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подчеркнули, что не относят себя к понятию "золотая молодежь". По словам Мамаева, они - люди, которые добились всего сами.

- В чем мы золотая молодежь? Мы по воле судьбы находимся в 30 км от родного города Саши, - отметил Мамаев в интервью для программы "Вести недели". – В чем он – золотая молодежь? В том, что сам добился всего? Я, Саша и много других парней зарабатывают своим трудом деньги. В этом золотая молодежь? Это не так. Это люди, которые заработали деньги и могут тратить их, как хотят.