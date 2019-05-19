17:59 | Футбол — РПЛ

Мусаев и Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Ростовом"

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"Зенит" объявил состав на матч 29-го тура премьер-лиги против "Ростова". С первых минут встречу начнет полузащитник Леон Мусаев, а также нападающий Антон Заболотный.

Состав "Зенита": Кержаков, Анюков, Нету, Смольников, Набиуллин, Маммана, Эрнани, Краневиттер, Мусаев, Ригони, Заболотный.

Запасные: Городовой, Гойло, Жирков, Мак, Ерохин, Оздоев, Шатов, Дриусси.

Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В активе петербуржцев 61 очко. 

Ростов - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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