Мурад Мусаев назвал закономерным результат матча «Краснодара» с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил своих игроков за самоотдачу в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Счет открыл экс-форвард «быков» Олакунле Олусегун, у краснодарцев с пенальти отличился защитник Лукас Оласа.

«Результат матча закономерен. «Ростов» создавал хорошее давление, у нас тоже были моменты, счет по делу. Важно было то, как мы повели себя после пропущенного мяча — нашли силы отыграться. У нас нет в составе целой группы игроков, есть сложности с кадрами. Бьемся, делаем, что можем. Наша игра была не лучшей, получилось не все, но молодцы, что шли вперед.

Тяжело комбинировать на таком вязком поле. Игра «Ростова» тоже подразумевает постоянное давление — все это оказало влияние на то, как мы строили свою игру», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 28 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «быки» проведут 6 декабря на своем поле против «Рубина».