Мурад Мусаев назвал закономерным результат матча «Краснодара» с «Ростовом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил своих игроков за самоотдачу в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). Счет открыл экс-форвард «быков» Олакунле Олусегун, у краснодарцев с пенальти отличился защитник Лукас Оласа.
«Результат матча закономерен. «Ростов» создавал хорошее давление, у нас тоже были моменты, счет по делу. Важно было то, как мы повели себя после пропущенного мяча — нашли силы отыграться. У нас нет в составе целой группы игроков, есть сложности с кадрами. Бьемся, делаем, что можем. Наша игра была не лучшей, получилось не все, но молодцы, что шли вперед.
Тяжело комбинировать на таком вязком поле. Игра «Ростова» тоже подразумевает постоянное давление — все это оказало влияние на то, как мы строили свою игру», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 28 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «быки» проведут 6 декабря на своем поле против «Рубина».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4