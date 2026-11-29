«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» Махачкала объявили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.45 мск.

«Локомотив»: Митрюшкин, Лукас Фассон, Монтес, Ненахов, Морозов, Бабкин, Тиктов, Мостовой, Пиняев, Руденко, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Ньямси, Джикия, Чевардин, Самороковский, Бакаев, Годяев, Еремеев, Щетинин, Раков, Голубев, Мяляковский.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Хоссейннежад, Кузяев, Зинович, Глушков, Сундуков, Агаларов.

Запасные: Карабашев, Кагермазов, Ахмедов, Хубулов, Мрезиг, Джабраилов, Александров, Смелов, Лесовой, Магомедов, Миро.