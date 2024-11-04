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Сегодня, 07:26

Мостовой: «Через день-два определюсь с клубом для стажировки»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, что в ближайшее время решит, где пройдет стажировку.

«Так получилось, что врач почему-то пропал. Не могу вызвонить его уже 3-4 дня. Может, заболел. Но черед день-два определюсь с местом для стажировки. После подставы «Спартака» ни с одним клубом не разговаривал. Не имеет смысла. Кто открыт, к тому и пойду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
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 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
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