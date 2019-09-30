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Мостовой дал совет о терпении в день отставки Кононова из «Спартака»

02:16
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера московского клуба.

— Произошедшая сегодня отставка Олега Кононова не удивила, — написал Мостовой в Instagram. —  Я предлагал сделать это еще десять дней назад, после безликого поражения в Уфе. Но наверняка отставка не удивила не только меня, а многих болельщиков. К увольнению все шло уже давно. И дело не в персоналии Олега Кононова. Нет игры, нет результата, и терпение закономерно лопнуло!

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен. Кто следующий?




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