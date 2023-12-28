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Монарев о переходе в ЦСКА: «Не знал, куда еду. Мне говорили: «В Москву». А я: «Не хочу в Москву. Хочу в «Шахтер»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев рассказал, как состоялся его переход в московскую команду.

«Через спортивного директора Панченко. На самом-то деле я не знал, в какой клуб ехал. Сыграв в финале Кубка Украины против «Шахтера» (1:2), я встретился с Панченко. Он заявил: «Едешь в Москву». Допытываюсь: «Куда в Москву?» — «Какая тебе разница?» — «Не хочу в Москву. Хочу в «Шахтер». У меня уже есть контракт». Я вроде понимал, что в Москве нет плохих команд, все хорошие, куда не плюнь. Но все было покрыто занавесом», — приводит Sport24 слова Монарева.

Монарев выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего он провел 24 матча за армейцев, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608096-ne-znal-kuda-yedu-mne-govorili-v-moskvu-a-ya-ne-khochu-v-moskvu-khochu-v-shakhter-monarev-o-transfere-v-tsska
Роман Монарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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Спартак

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