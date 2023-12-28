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Экс-тренер «Химок» Гогниев: «Для меня лучше пусть счет будет 5:4, чем грустные 1:0»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о роли нападения и обороны в современном футболе.

«Обороняться может любая команда, там нивелируется мастерство, разрушать всегда проще и легче, чем созидать. Я смотрю, как команда 90 минут обороняется, в конце забивает гол, все начинают восхвалять и говорить, что это круто. Это очень круто и такие команды должны быть. Другая команда может весь матч стоять в обороне и сыграть 0:0, но кому станет интересно смотреть такой футбол? Для меня лучше пусть счет пусть будет 5:4, чем грустные 1:0. Мы должны популяризировать наш футбол, чтобы не только в России следили за РПЛ, но и за границей. Нужно проповедовать атакующий стиль, чтобы наши футболисты больше развивались и играли на максимуме», — цитирует Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022-го по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-dlya-menya-luchshe-pust-schyot-budet-5-4-chem-grustnye-1-0-319615/
Спартак Гогниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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