Молодежка «Крыльев» обыграла «Урал» и завершила осеннюю часть сезона шестой
19:55
«Крылья Советов» обыграла «Урал» в матче 19-го тура первенства молодежных команд РПЛ — 4:2. Самарцы завершили осеннюю часть сезона на шестом месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
19-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1)
Голы: Соколов, 3 (1:0). Новиков, 18 (1:1). Нестеров, 47 (2:1). Волчков, 67 (2:2). Давыдов, 79 (3:2). Трубин, 86 (4:2).
Удаление: Чистяков (У), 52.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...