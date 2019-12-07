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Молодежка «Крыльев» обыграла «Урал» и завершила осеннюю часть сезона шестой

19:55

«Крылья Советов» обыграла «Урал» в матче 19-го тура первенства молодежных команд РПЛ — 4:2. Самарцы завершили осеннюю часть сезона на шестом месте.

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Молодежные команды

19-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 4:2 (1:1)

Голы: Соколов, 3 (1:0). Новиков, 18 (1:1). Нестеров, 47 (2:1). Волчков, 67 (2:2). Давыдов, 79 (3:2). Трубин, 86 (4:2).

Удаление: Чистяков (У), 52.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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