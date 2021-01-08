Молодежка ЦСКА вышла из отпуска

Молодежная команда ЦСКА вышла из отпуска, сообщает официальный сайт клуба. Накануне армейцы прошли медицинский осмотр в «Лужниках».

11 января завершится мини-сбор на клубной базе. 12 числа игроки получат выходной, а на следующий день отправятся на первый сбор в Турцию. Всего в Турции пройдут три сбора: 13-21 января, 24 января — 4 февраля, 7-18 февраля.

С 20 февраля ЦСКА продолжит подготовку к возобновлению молодежного первенства в Москве. Следующую игру команда проведет 24 февраля дома с «Химками».