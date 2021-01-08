РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Молодежка ЦСКА вышла из отпуска

20:14
Молодежная команда ЦСКА. Фото ЦСКА
Молодежная команда ЦСКА. Фото ЦСКА
Теги:

Молодежная команда ЦСКА вышла из отпуска, сообщает официальный сайт клуба. Накануне армейцы прошли медицинский осмотр в «Лужниках».

11 января завершится мини-сбор на клубной базе. 12 числа игроки получат выходной, а на следующий день отправятся на первый сбор в Турцию. Всего в Турции пройдут три сбора: 13-21 января, 24 января — 4 февраля, 7-18 февраля.

С 20 февраля ЦСКА продолжит подготовку к возобновлению молодежного первенства в Москве. Следующую игру команда проведет 24 февраля дома с «Химками».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/molodezhnaya-komanda-vyshla-iz-otpuska-1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир