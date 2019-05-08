Адвокат Артур Рохлин объяснил "СЭ", насколько возможно попадание нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в колонию после объявления приговора.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Сегодня, 8 мая будет объявлен приговор по этому делу. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Если Кокорину и Мамаеву дадут реальный срок, то они вполне могут оказаться в колонии, – сказал Рохлин. – На сегодняшний день они находятся в СИЗО уже почти 7 месяцев (6 месяцев и 28 дней, – Прим. "СЭ"). Защита будет подавать апелляцию на решение суда, ее рассмотрение займет 1-2 месяца. В случае если срок будет таким, какой запрашивает прокурор – то есть полтора года – то после СИЗО им останется сидеть еще примерно 4-5 месяцев. Отбыть весь срок в изоляторе не получится. В своем решении суд помимо срока указывает еще и то, в колонии какого типа его нужно отбыть, если срок реальный. Так что здесь решает суд.

– Если говорить об условно-досрочном освобождении, то эта процедура тоже занимает время, – отметил адвокат. – Сразу после объявления приговора его, естественно, добиться не получится – только после того, как попадут в колонию. Получить УДО, находясь в СИЗО, невозможно. Для того, чтобы выйти по УДО, нужно получить положительную характеристику от руководителя исправительного учреждения, плюс многое зависит от того, даст ли администрация добро на досрочное освобождение. (Иван Торопцев)

Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор. Live!