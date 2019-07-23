Мирзов и Селихов тренировались в общей группе "Спартака"

"Спартак" провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке, информирует официальный сайт клуба.

В общей группе наравне со всеми занимался новичок, полузащитник Резиуан Мирзов. Как отмечается, хавбек, ставший игроком "Спартака" на прошлой неделе, активно набирает форму.

Кроме того, без ограничений работал голкипер Александр Селихов, которому в июне успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

Спартак в матче 3-го тура чемпионата России сыграет с "Тамбовом"​. Игра пройдет 27 июля.