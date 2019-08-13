Мирча Луческу: "Возможно, вскоре я вернусь в футбол"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что вскоре может вернуться в футбол, так как у него снова появилась мотивация. Ранее появилась информация, что 74-летний румынский специалист может возглавить московское "Динамо".

- Приостановить карьеру было моей идеей, поверьте. Раньше у меня никогда не было каникул, я никогда не отдыхал хотя бы год, – приводит слова Луческу Footballua. - Сейчас я отдыхаю и заново начал испытывать эмоции, мотивацию. И, возможно, вскоре я вернусь в футбол.

Луческу с 2016 по 2017 год тренировал "Зенит", после чего работал со сборной Турции. Больше всего времени он провел во главе "Шахтера" - с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он, в частности, стал победителем Кубка УЕФА.

Источник: Луческу может возглавить московское "Динамо"

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр