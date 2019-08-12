Источник: Луческу может возглавить московское "Динамо"

Новым главным тренером "Динамо" (Москва) может стать Мирча Луческу, сообщает страница в Facebook украинской футбольной программы "ТаТоТаке", которая выходит на Youtube.

Gazeta Sporturilor сообщило, что румын может возглавить киевское "Динамо". Однако, по данным источника, румынские журналисты перепутали киевское "Динамо" с московским. Также указано, что Луческу - главный претендент на работу со столичным клубом. Сейчас команду возглавляет Дмитрий Хохлов.

74-летний Мирча Луческу с 2016 по 2017 год тренировал "Зенит", после чего работал со сборной Турции. Больше всего времени он провел во главе "Шахтера" - с 2004 по 2016 год. Вместе с командой он, в частности, стал победителем Кубка УЕФА.

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