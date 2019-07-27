Миодраг Божович: "Удачи "Крыльям Советов" не хватило"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович считает, что его команде не повезло в матче 3-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:2). Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме.

– Думаю, что в первом тайме игра была равная, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Божовича. – "Уфа" создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели два-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило.

– В вашей команде много звездных игроков. Легко ли вам управлять ими?

– Они профессионалы, опытные игроки и сами знают, что делать на поле. С ними легче работать.